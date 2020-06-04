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Yılmaz Morgül: Irkçılığa hayır

Siyahi Amerikalı George Floyd’un ABD’de polis şiddeti sonucu ölmesinin ardından sosyal medyada başlatılan ırkçılık karşıtı harekete Yılmaz Morgül de destek verdi

Yılmaz Morgül

Yüzünün yarısını beyaza, diğer yarısını da siyaha boyayan Yılmaz Morgül, çektiği videoda takipçilerine Türkçe ve İngilizce seslendi: “Hepimiz insanız. Hepimizi Allah yarattı. Irkçılığa hayır.”

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