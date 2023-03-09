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Yılmaz Özdil Sözcü’den ayrıldı

Yılmaz Özdil, ayrılığı duyurduğu Twitter paylaşımında “Sözcü gazetesinde buraya kadar… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatacak” ifadelerini kullandı

Yılmaz Özdil Sözcü’den ayrıldı
HABERTURK.COM

Gazeteci Yılmaz Özdil, 2014 yılından bu yana köşe yazarlığı yaptığı Sözcü gazetesinden ayrıldı.

Özdil, ayrılığı duyurduğu Twitter paylaşımında “Sözcü gazetesinde buraya kadar… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatacak, hoşçakalın” ifadelerini kullandı.

Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Sözcü TV’nin genel müdürlüğünü üstlenen Özdil, bu görevi de televizyonun yayın hayatına başlamasından bir hafta sonra bırakmıştı. Özdil, bu ayrılıkla ilgili “Çok muhabbet tez ayrılık” başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Bu yazı aynı zamanda Özdil’in Sözcü gazetesindeki son yazısı oldu.

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