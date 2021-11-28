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Haberler Magazin Yılmaz Vural yağmura yakalandı - Magazin haberleri
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Yılmaz Vural yağmura yakalandı

Teknik direktör Yılmaz Vural, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Vural, elinde şemsiyesiyle bir süre taksi bekledi

Yılmaz Vural yağmura yakalandı - Magazin haberleri
Yağmura yakalandı
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Habertürk'te Tolga Aslan'ın haberine göre; Teknik direktör Yılmaz Vural, geçtiğimiz gün Nişantaşı'ndaydı.

Havanın yağmurlu olması sebebiyle şemsiye ile kendini korumaya çalışan Vural, taksi beklerken görüntülendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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