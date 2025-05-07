Yılsonuna kadar para piyasası fonları tercih edilebilir

Yıla başlarken altın fiyatlarının bu kadar iyi olmasının beklenmediğini ifade eden Katılım Emeklilik Varlık Yönetimi Direktörü Fatih İlker Yiğit, ancak dünyada politik gerginlik ve risklerin arttığı diğer yandan faiz indirim süreçleri döneminde altının önemli getiri sağladığının altını çizdi. Yiğit, Sigorta Sayfası programının bu haftaki konuğu oldu. ABD Merkez Bankası FED'in faiz indirim sürecine başlayacak olması beklentisi, Çin ve Rusya'nın altın alımlarına devam etmesi ve İran-İsrail ile Hindistan-Pakistan gerginliği nedeniyle 2 yıl daha altın fonlarının yatırımcısına kazandıracağını kaydeden Yiğit, yılsonuna kadar para piyasası fonlarının da tercih edilebileceğini söyledi.

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PARA BİRİMLERİ VARLIKLARA KARŞI DEĞER YİTİRİYOR

ABD'nin Çin'e karşı bu kadar şahin olabileceğinin tahmin edilemediğini anlatan Yiğit, bu sürecin sonunda doların değer kaybına da vurgu yaparak uzun süreli bir para birimine yatırım yapmanın doğru olmadığını çünkü para birimlerinin varlık sınıfları karşısında değer kaybettiğini söyledi.

Söylemini doğrulamak için geçen 10 yılda altın ve hisse taşıyan fonlara bakıldığında ortalama 10 katından fazla getiri elde edildiğinin görüldüğünü belirten Yiğit, gelecek döneme ilişkin ise, "Kritik iki konu var. Bunlardan ilki Rusya savaşı ve ikincisi Çin ile ABD'nin ilişkilerinin ne olacağı. Diğer yandan İran ile ABD ilişkilerinin seyri de önemli. Ancak şunu biliyoruz, önümüzdeki 2 yıl FED faiz indirecek diğer yandan Çin ve Rusya altın alacak. Bu, altının fiyatının yukarı gideceğini gösteriyor. " Çin'e karşı söylenen tarifenin uygulanması halinde bunun ABD'de enflasyonist baskılar yapacağını da belirten Yiğit, ABD'nin doları savunmak zorunda olarak faiz artıracağını ancak bunun vade alacağını kısa sürede ise faiz indirimi öngörüleri olduğunu dile getirdi. YILSONUNA KADAR PARA PİYASASI FONU Yüksek getirinin olduğu yerde riskli varlıklara gidilmemesinin bir gerçek olduğunu vurgulayan Yiğit, Merkez'in yeniden faiz artırımının ardından yatırımcıların doğal olarak para piyasası ve kısa vadeli kira sertifikası fonlarına gittiğini aktararak, "Merkez Bankası'nın politikaları ve beklentilerine de bakıldığında sene sonuna kadar para piyasası ve kira sertifikası fonu taşınabilir. Yıl sonunda tekrar bakmak gerekiyor. Uzun vadeli tahvil bono fonlarının içindeki varlıkları sürekli yeniden itfa edilmesi nedeniyle şu anda tercih edilmesi teknik olarak doğru değil" diye konuştu.