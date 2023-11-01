5 Şurada Paylaş!









Paylaşımda, "Seni görmek için kim bilir kaç saat, kaç gün ve hatta kaç hafta kayıtta kaldı kameralar. Ama sonuç 'beklemeye değmiş' dedirtiyor. En zor coğrafyaların gizli kovuklarında kendini saklayan sırtlanı görme sevincini sizinle de paylaşmaya değmez mi? Görüntüsüyle bir köpeği andırsa da kedimsiler takımından olan sırtlan, kendini gizlemekte oldukça usta bir tür. Mağara ve inleri kendine yaşam alanı olarak seçen sırtlanın doğal döngüdeki rolü ise vazgeçilmez" mesajına yer verildi.