Yine kadın cinayeti! Leyla teyze de vahşet kurbanı oldu! | Son dakika haberleri

Yine kadın cinayeti! Leyla teyze de vahşet kurbanı oldu! | Son dakika haberleri

Yine kadın cinayeti! Leyla teyze de vahşet kurbanı oldu! Kadın cinayetleri vahşeti bu kez Adıyaman'da yaşandı. Olayda 65 yaşındaki Ahmet Dolaş, karısı 69 yaşındaki Leyla Dolaş'ı av tüfeğiyle defalarca ateş ederek katletti

Anadolu Ajansı Giriş: 30.06.2025 - 12:07 Güncelleme: 30.06.2025 - 12:30 facebook

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