Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yine kadın cinayeti! Leyla teyze de vahşet kurbanı oldu! | Son dakika haberleri

        Yine kadın cinayeti! Leyla teyze de vahşet kurbanı oldu!

        Kadın cinayetleri vahşeti bu kez Adıyaman'da yaşandı. Olayda 65 yaşındaki Ahmet Dolaş, karısı 69 yaşındaki Leyla Dolaş'ı av tüfeğiyle defalarca ateş ederek katletti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 12:07 Güncelleme: 30.06.2025 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yine kadın cinayeti! Leyla teyze de vahşet kurbanı oldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adıyaman'ın Gerger ilçesinde eşi tarafından tüfekle vurulan kadın yaşamını yitirdi.

        AA'da yer alan habere göre ilçeye bağlı Beşgöze köyü Selavat mezrasında ikamet eden Ahmet Dolaş (65) ile eşi Leyla Dolaş (69) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

        Fotoğraf: AA

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Tartışma sırasında Ahmet Dolaş, av tüfeğiyle eşine ateş etti. Ağır yaralanan Leyla Dolaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Fotoğraf: AA

        Leyla Dolaş'ın cenazesi, otopsi için Gerger Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ahmet Dolaş ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP kurultay davası ertelendi
        CHP kurultay davası ertelendi
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Trump: İran'a hiçbir şey teklif etmedim
        Trump: İran'a hiçbir şey teklif etmedim
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        Futbol tesisi açtı
        Futbol tesisi açtı
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        "İngiliz müzik grubu ABD'ye alınmayabilir"
        "İngiliz müzik grubu ABD'ye alınmayabilir"
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        Tiny House âşıkları
        Tiny House âşıkları