Yiyenlerin damakları şenlenecek! İşte tarif sorduran Kemalpaşa tatlısı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yiyenlerin damakları şenlenecek! İşte tarif sorduran Kemalpaşa tatlısı!

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte şimdiden menüler hafızalarda şekillenmeye başladı. İşte hem pratik hem de Ramazan sofralarını şenlendirecek Kemalpaşa tatlısı tarifi...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Yiyenlerin damakları şenlenecek! İşte tarif sorduran Kemalpaşa tatlısı!

    Yediden yetmişe birçok kişinin sevdiği tatlılardan biri olan Kemalpaşa tatlısının orijinal halinde peynir vardır. Biz bu tarifimizde orijinal halini vereceğiz fakat isteğe bağlı olarak içerisine peynir ilave etmeden de yapabilirsiniz. İşte Kemalpaşa tatlısının yapım aşamaları…
  • Yiyenlerin damakları şenlenecek! İşte tarif sorduran Kemalpaşa tatlısı!

    KEMALPAŞA TATLISI MALZEMELERİ

    1 tane yumurta

    250 gram tuzsuz peynir

    1 paket kabartma tozu

    Bir çimdik tuz

    1 büyük çay bardağı irmik

    1 çay bardağı dolusu un

    Şerbeti için;

    1,5 bardağı toz şeker

    2,5 su bardağı su

    1 tatlı kaşığı limon suyu
  • Yiyenlerin damakları şenlenecek! İşte tarif sorduran Kemalpaşa tatlısı!

    KEMALPAŞA TATLISI TARİFİ

    Bir kabın içerisinde peyniri rendeleyin ve sonrasında yumurta, irmik, tuzu alarak karıştırın. İçerisine un, kabartma tozu ekleyerek ele yapışmayan bir hamur elde edin.

    Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve yuvarlayın. Fırın tepsisine dizin ve 200 derecede pişirin.

    Şerbeti için malzemeleri tencereye alın ve kaynatın. Kaynayan şerbete en son limon suyu ekleyin ve son olarak pişen tatlıları ilave edin.

    Tatlılar ne çok sert olmalı ne de çok yumuşak. Dağılmadan servis tabağına alın ve üstlerini süsleyin. Afiyet olsun!
  • Yiyenlerin damakları şenlenecek! İşte tarif sorduran Kemalpaşa tatlısı!

    HAZIR KEMALPAŞA TATLISI NASIL YAPILIR?

    Tencere içerisinde şerbet hazırlayın, hazır kemalpaşaları içerisine atın ve şerbeti çekene kadar kaynatın. Pişen tatlıları kenara soğumaya alın. Üzerini hindistan cevizi ile süsleyin.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.