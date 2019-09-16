YKM mağazaları ; giyim, aksesuar, kozmetik, ev eşyası, ayakkabı vb. birçok farklı markanın satışını gerçekleştirmektedir. Yerli ve yabancı binlerce markanın ürünlerine yer veren YKM, hafta içi ve hafta sonu saat 10.00 – 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Türkiye genelinde Boyner çatısı altında hizmet veren YKM, Türkiye’nin farklı şehirlerinde satışlarına devam etmektedir. Genellikle alışveriş merkezleri içinde yer alan firmanın çalışma saatleri alışveriş merkezinin açılış ve kapanış saatleri olarak belirlenmiştir.

Türkiye geneli şuan için; Adana, İstanbul, İzmir, Malatya ve Mersin illerinde YKM mağazaları binlerce yerli ve yabancı marka ürünle hizmet sunmaktadır. YKM mağazaları çalışma saatleri: 10.00 – 22.00 olarak belirlenmiştir.

YKM Mağazaları Nerelerde Var?

Türkiye’nin en büyük mağaza zincirlerinden biri olan Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. bünyesinde hizmet veren YKM, dünyaca ünlü markaların; giyimden kozmetiğe, ayakkabıdan ev eşyalarına kadar birçok farklı kategoride hizmet vermektedir. YKM mağazaları;

Adana Tepe AVM

İstanbul Forum AVM

İzmir Konak

Mersin Forum AVM

Malatya Park AVM

İllerinde hizmet vermektedir. İzmir YKM çalışma saatleri diğer mağazalardan farklı olarak 10.00 – 20.00 olarak belirlenmiştir. İzmir Konak YKM mağazası hafta içi ve hafta sonu aynı mesai saatleri için çalışmaktadır.

YKM mağazaları genellikle alışveriş merkezleri içinde hizmet verdiği için çalışma saatleri alışveriş merkezinin açılış ve kapanız saatleri olarak belirlenmiştir. YKM’den binlerce ürünü avantajlı seçeneklerle satın alabilirsiniz.