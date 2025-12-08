Habertürk
Habertürk
        YKS 2026 tarihi ile YKS ne zaman? 2026 YKS başvuruları ne zaman alınacak? AYT, YDT, TYT ne zaman, başvurular nasıl yapılır?

        YKS tarihi belli oldu! İşte 2026 YKS başvuru ve sınav tarihleri

        ÖSYM'nin 2026 sınav takviminin yayımlanmasıyla birlikte üniversiteye hazırlanan milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS tarihleri netleşti. Üç oturumdan oluşan sınav maratonunda TYT, AYT ve YDT'nin hem başvuru hem oturum günleri açıklandı. YKS'ye girmeyi planlayan adaylar şimdi "Başvurular ne zaman başlayacak?" ve "Sınav hangi tarihte yapılacak?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte 2026 YKS'ye dair açıklanan takvimin ayrıntıları…

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2025 - 19:15 Güncelleme: 08.12.2025 - 19:15
        1

        Üniversite sınavına hazırlanan adayların beklediği açıklama geldi. ÖSYM, 2026 yılı YKS takvimini duyurarak TYT, AYT ve YDT oturumlarının yapılacağı günleri kesinleştirdi. Önümüzdeki yıl sınava girecek öğrenciler için kritik öneme sahip takvim, başvuruların başlayacağı tarihleri de içeriyor. YKS 2026'ya dair tüm merak edilenler, açıklanan resmi takvimle birlikte netlik kazandı. İşte ayrıntılar...

        2

        YKS 2026 BAŞVURU TARİHLERİ: YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        YKS başvuruları, 6 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 2 Mart 2026 tarihinde sona erecek.

        YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        YKS başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek. Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.

        3

        YKS 2026 NE ZAMAN?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak.

        1. Oturum TYT 20 Haziran 2026

        2. Oturum AYT 21 Haziran 2026

        3. Oturum YDT 21 Haziran 2026

        YKS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS sonuçları, 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

        2026 ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

