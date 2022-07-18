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YKS 4 yıllık üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM ile YKS 4 yıllık üniversite başarı sıralaması ve kontenjanları

YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 18 Temmuz Pazartesi günü sabah saatlerinde açıklanan üniversite sınav sonuçlarının ardından 4 yıllık (Lisans) bölümlerinin taban puanlarına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. YKS sınav sonuçları sonrasında 4 yıllık üniversitelerin taban puanları hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte detaylar...

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  • YKS 4 yıllık üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM ile YKS 4 yıllık (Lisans) üniversite başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu? YKS 4 yıllık taban puanları hangi gün açıklanacak?

    18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirilen üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla milyonlarca öğrencinin heyecanı soan erdi. 4 yıllık üniversite hayali kurna kişiler 4 yıllık lisans bölümlerinin taban ve tavan puanları hakkında araştırma yapıyor. Peki, "2022 ÖSYM ile YKS 4 yıllık üniversite başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu?" ve  "YKS 4 yıllık üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak?" İşte konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtı...
  • YKS 4 yıllık üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM ile YKS 4 yıllık (Lisans) üniversite başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu? YKS 4 yıllık taban puanları hangi gün açıklanacak?

    YKS 4 YILLIK BÖLÜMLER VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

    ÖSYM tarafından YKS sonuçları açıklandı. Üniversite taban puanları başarı ve kontenjan sıralaması ise henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

    4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • YKS 4 yıllık üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM ile YKS 4 yıllık (Lisans) üniversite başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu? YKS 4 yıllık taban puanları hangi gün açıklanacak?

    ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Üniversite sınavı sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. Üniversite taban puanlarının ise önümüzdeki günler içinde duyurulması bekleniyor.

    2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • YKS 4 yıllık üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM ile YKS 4 yıllık (Lisans) üniversite başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu? YKS 4 yıllık taban puanları hangi gün açıklanacak?

    2022 YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANDI!

    ÖSYM Başkanı Aygün, 18-19 Haziranda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi.

    YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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