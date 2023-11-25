Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem YKS başvuru ve sınav tarihleri: 2024 YKS ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?

        YKS başvuru ve sınav tarihleri: 2024 YKS ne zaman?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023-2024 sınav takvimini yayımlanmasının ardından YKS, KPSS, DGS, ALES, MSÜ başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Üniversite sınavı için hazırlıklarını sürdüren adaylar, YKS başvuru ve sınav tarihlerini mercek altına aldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi, (TYT) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturum şeklinde uygulanmaktadır. İşte 2024 YKS başvuru ve sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2023 - 01:46 Güncelleme: 25.11.2023 - 01:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ve sınav tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. 12. sınıf öğrencileri ve lise mezunları, hayal ettiği üniversiteye girebilmek adına çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Adaylar üniversite sınavı başvurularını, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması ve kendi sitesi üzerinden yapabilecek. Peki, "2024 YKS ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?" İşte YKS, AYT, TYT ve YDT tarihleri...

        2

        2024 YKS NE ZAMAN?

        ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre üç basmak yani TYT AYT ve YDT'den oluşan YKS 2024 sınavları 8 - 9 Haziran tarihlerinde yapılacak.

        Temel Yeterlilik Testi, (TYT) 8 Haziran Cumartesi günü,

        (TYT) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Yabancı Dil Testi (YDT) ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

        3

        YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        YKS başvuru 1 - 26 Şubat tarihleri arasında geç başvurular ise 5 - 7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.

        4

        YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        2024-YKS adayları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden sınav başvurularını gerçekleştirebilirler.

        Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.

        5

        YKS 2024 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YKS’deki tüm oturumların sınav sonuçlarını ise 17 Temmuz 2024 tarihinde ilan edecek.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrailli esirlerin takas işlemleri başladı
        İsrailli esirlerin takas işlemleri başladı
        ABD Başkanı Biden: Bu sadece bir başlangıç
        ABD Başkanı Biden: Bu sadece bir başlangıç
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışan emekli de 5 bin TL alacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışan emekli de 5 bin TL alacak
        Müzisyen Onur Şener cinayetinde karar açıklandı
        Müzisyen Onur Şener cinayetinde karar açıklandı
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Yazışmalar ortaya çıktı
        Yazışmalar ortaya çıktı
        EURO 2024'ün en genciyiz!
        EURO 2024'ün en genciyiz!
        16 yaşındaki çocuk annesini bıçakladı
        16 yaşındaki çocuk annesini bıçakladı
        Cesedi parçalanmış halde bulunmuştu! Müebbet hapse çarptırıldı
        Cesedi parçalanmış halde bulunmuştu! Müebbet hapse çarptırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat açıklaması
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak