Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklanırken gözler YKS boş kontenjanlara çevrildi. YÖK açıklamasına göre Devlet ve vakıf olmak üzere üniversitelerin toplam 23 bin 738 kontenjanı dolmadı. Lisans ve ön lisans programlarına yerleşen adayların dışında boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme bekleyenler kayıt yaptıracak. Peki 2024 YKS boş kontenjanlar açıklandı mı, 2-4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI SÜRESİ UZATILDI

YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanındı. Herhangi bir nedenle kaydını yaptıramayan adaylar 26 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilecek.

Eğitim hayatına üniversitede devam etme hakkı elde eden ancak henüz hayıt yaptırmayanlar için mazeret kayıt hakkı verildi.