YKS 2024 baraj puanı kaç? YKS baraj puanı uygulaması kalktı mı?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran'da düzenleniyor. Bu kapsamda ise, "YKS baraj puanı kaldırıldı mı?" sorusu gündeme geldi. Sınavların tamamlanmasının ardından öğrenciler için tercih maratonu başlayacak. Sınava katılan milyonlarca öğrenci "YKS baraj puanı bu yıl var mı, yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Yükseköğretim Kurulu (YÖK) açıklaması ve detaylar...
YKS için beklenen zaman geldi çattı. Üniversite sınavı için uzun bir süredir çalışmalarına devam eden öğrenciler, YKS ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. YKS sınavı ile detayları merak eden katılımcılar "Üniversite sınavında baraj puanı kaldırıldı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, YKS sınavı baraj uygulamasında değişiklik yapıldı mı? 2024 YKS baraj puanı kaç? İşte merak edilen soruların yanıtları...
YKS BARAJ PUANI KALKTI MI?
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) 2022-YKS'den itibaren SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştı.
2024 YKS'DE BARAJ VAR MI?
Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklama doğrultusunda 2024 yılında da sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türlerinde sınav puanı hesaplanmasında uygulanan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında, TYT puan türü için 150, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulanmayacak.
İlgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek.
YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?
Üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sonuçları 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak. Önceki sınavlara bakıldığında erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar bekleniyor. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.