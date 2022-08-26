YKS ek tercih tarihleri ve 2022 YKS ek tercih kılavuzu için gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) açıklamalarına çevrildi. İlk tercihlerinde ön lisans veya lisans bölümlerinden herhangi birine yerleşemeyen adaylar için 2. ek yerleştirme ve kontenjanlar konusu büyük önem taşıyor. Peki, YKS ek tercihleri bu ay mı yapılacak? ve YKS ek tercih tarihleri ne zaman başlıyor, son gün ne zaman? İşte 2022 YKS ek tercihleri hakkında son dakika gelişmeleri...