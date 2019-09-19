YKS ek tercih sonuçları için geri sayım sona erdi. 5 Eylül'de başlayan ve 11 Eylül'de sona eren YKS ek yerleştirme sonuçları ile ilgili ÖSYM Başkanı Hulusi Aygün, "Değerli 2019-YKS adaylarımız #ektercih sonuçlarının açıklanması taleplerinizi takip ediyorum. Bu konuyla ilgili olarak ekibimiz çalışmalarını sürdürüyor. Gün içerisinde sonuçları sizlerle paylaşmayı planlıyoruz." şeklinde bir açıklama yayınlanmasının ardından YKS ek tercih sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfasında erişime açıldı. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen ve üniversitelerin boş kontenjanları için başvuruda bulunan öğrenciler kazandıkları okulları buradan öğrenebilecek.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI

Adaylar YKS ek tercih sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden TC kimlik numaralarını ve öğrenci şifrelerini girerek ulaşabilecek.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI ÖĞREN

ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.