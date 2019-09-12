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HaberlerGündem

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ÖSYM'den YKS ek tercih açıklaması geldi mi?

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Şeklindeki sorular öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Dün tercih başvurular için son gündü. Peki, ÖSYM'den YKS ek tercihlerle ilgili açıklama geldi mi?

YKS ek tercih sonuçları

YKS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milyonlarca öğrenci dün YKS ek tercih fırsatı için başvuruda bulundu. Şimdi gözler ÖSYM'den gelecek olan açıklamada. İşte 2019 YKS ek tercihlerle ilgili detaylar haberimizde...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçlarıyla ilgili ÖSYM'den henüz açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklama yapılır yapılmaz haberimizde...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek tercih sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

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