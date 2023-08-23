YKS ek tercih tarihleri açıklanıyor! ÖSYM kılavuzu ile 2023 YKS ek tercih ne zaman başlayacak?
YKS ek tercih tarihleri araştırması sıklaştı. İstedikleri üniversite veya bölümlere yerleşemeyen adaylar YKS ek tercihlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Gözler son dakika Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) duyurularına çevrilirken; "YKS ek tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak, ek yerleştirmeyi kimler yapabilir?" sorusu gündeme geldi. İşte, konuya dair detaylar...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda yerleştirme sonuçları 19 Ağustos itibarıyla erişime açıldı. YKS ek tercih sonuçlarına göre; genel kontenjanların doluluk oranı %99,8 olarak gerçekleşti. İlk tercih döneminde hayalindeki üniversiteyi kazanamayan ya da herhangi bir programa yerleşemeyenlerin gözleri "YKS ek tercih ne zaman başlayacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 YKS ek tercih kılavuzu ile ek yerleştirme tarihlerine dair güncel bilgiler...
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.
YKS EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
30 Ağustos'ta tamamlanacak olan üniversite kayıt işlemlerinin ardından YKS ek tercih kılavuzunun Eylül ayı içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Kılavuzun yayımlanmasının ardından YKS ek tercih tarihleri de netleşecek. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecek.
EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.
Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
YKS EK TERCİHLERDE PUAN DÜŞER Mİ?
İlk tercihlerde herhangi bir üniversite ve bölüm seçmeyen adayların puan durumunda herhangi bir kesinti olmayacak.
İLK TERCİHTE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?
İlk tercih zamanı tercih yaparak herhangi bir üniversiteye yerleşen kişiler de ek yerleştirmelerde tercih yapma hakkına sahip olacak. Ancak bu adayların OBP'si (diploma notu) yarı yarıya düşecek.
YKS EK TERCİHİ KİMLER YAPABİLİR?
Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.