YKS ek yerleştirme işlemi, üniversitelerin boşta kalan kontenjanlarını doldurmak ve ilk tercihlerinde yerleşemeyen adayları ek tercihlerde istedikleri bir başka okula yerleştirebilmek için ÖSYM tarafından yapılıyor. YKS ek tercihleri için ÖSYM'nin yeni bir kılavuz yayımlaması ve hangi okulda ne kadar kontenjanın boşta olduğunu adaylara bildirmesi gerekli. YKS ek tercihlerinden yaşanan son gelişmeler haberimizde.

2018 YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

YKS ek yerleştirme işlemleri için ÖSYM henüz açıklama yapmadı. ÖSYM'nin YKS ek tercih kılavuzunu yayımlamasının ardından detaylar belli olacak.

YKS sonuçlarına göre yapılan tercihlerin ardından bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapıldı. Tercih ettiği okullardan birine yerleşemeyen adaylara kalan boş kontenjanlara göre ÖSYM tarafından ek tercih hakkı tanınıyor.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2018- YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 15,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

ÜNİVERİTELERDEKİ BOŞ KONTENJANLAR

Tüm üniversitelerde toplamda 180 bin 360 boş kontenjan kaldı, üniversitelerde doluluk oranı ise yüzde 82.6. Devlet üniversitelerinde 131 bin 955 boş kontenjan var ve doluluk oranı yüzde 84.7 oldu. Vakıf üniversitelerinde doluluk oranı yüzde 75.8 olurken, 37 bin 839 boş kontenjan bulunuyor. Kıbrıs üniversitelerinde boş kontenjan sayısı 9 bin 623 olurken, doluluk oranı yüzde 45.9’da kalmış. Yani yarısı boş kalmış. Yabancı üniversitelerde ise 843 boş kontenjan var ve doluluk oranı yüzde 43.9.

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