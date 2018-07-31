YKS eşit ağırlık bölümleri nelerdir?

Uzun bir çalışma maratonunun ardından öğrenciler değişen üniversite sınavına ilk defa girdiler ve heyecanla sınav sonuçlarını beklediler. ÖSYM'NİN YKS sınav sonuçlarının açıklamasının ardından üniversite adayları tercih sürecine girdiler. Eşit ağırlık (TM) alanından tercihlerini yapmak isteyen öğrenciler, eşit ağırlık bölümlerini merak ediyor. İşte üniversitelerin eşit ağırlık bölümleri...
EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Aile ve Tüketici Bilimleri
Aktüerya ve Risk Yönetimi
Antrenörlük Eğitimi
Antropoloji
Arkeoloji
Avrupa Birliği İlişkileri
Bankacılık (Fakülte)
Bankacılık (Yüksekokul)
Bankacılık ve Finans (Fakülte)
Bankacılık ve Finans (Yüksekokul)
Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte)
Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul)
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim TarihiÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çocuk Gelişimi (Fakülte)
Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Ekonometri
Ekonomi
Ekonomi ve Finans
El Sanatları Tasarımı ve Üretimi
Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi
Enerji Yönetimi
Eşit Ağırlıklı Programlar
Felsefe
Felsefe Grubu Öğretmenliği
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Fakülte)
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul)
Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Fakülte)
Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Yüksekokul)
Girişimcilik
Grafik Tasarım
Grafik Tasarımı
Gümrük İşletme (Yüksekokul)
Havacılık Yönetimi (Fakülte)
Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
Hukuk
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
İktisadi ve İdari Bilimler Programları
İktisadi ve İdari Programlar
İktisat
İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte)
İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul)
İnsan ve Toplum Bilimleri
İslam Ekonomisi ve Finans
İşletme
İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul)
İşletme Enformatiği
İşletme Yönetimi
İşletme-Ekonomi
Kamu Yönetimi
Klasik Arkeoloji
Konaklama İşletmeciliği (Fakülte)
Konaklama İşletmeciliği (Yüksekokul)
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı (Yüksekokul)
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
Lojistik (Yüksekokul)
Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul)
Lojistik Yönetimi (Fakülte)
Lojistik Yönetimi (Yüksekokul)
Maliye
Moda Tasarımı (Fakülte)
Moda Tasarımı (Yüksekokul)
Moda ve Tekstil Tasarımı
Muhasebe (Yüksekokul)
Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul)
Muhasebe ve Denetim (Fakülte)
Muhasebe ve Denetim (Yüksekokul)
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte)
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul)
Müzecilik
Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul)
Otel Yöneticiliği (Yüksekokul)
Pazarlama (Fakülte) EA
Pazarlama (Yüksekokul)
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
Psikoloji
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rekreasyon
Restorasyon ve Konservasyon (Yüksekokul)
Sağlık Yönetimi (Fakülte)
Sağlık Yönetimi (Yüksekokul)
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Yüksekokul)
Sermaye Piyasası (Yüksekokul)
Seyahat İşletmeciliği (Fakülte)
Seyahat İşletmeciliği (Yüksekokul)
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
Sınıf Öğretmenliği
Sigortacılık (Yüksekokul)
Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri
Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Fakülte)
Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Yüksekokul)
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Siyaset Bilimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Sosyal Hizmet (Fakülte)
Sosyal Hizmet (Yüksekokul)
Sosyoloji
Spor Yöneticiliği (Fakülte)
Spor Yöneticiliği (Yüksekokul)
Takı Tasarımı
Tapu Kadastro (Yüksekokul)
Tarım Ekonomisi
Tarih Öncesi Arkeolojisi
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
Tekstil Tasarımı
Tekstil ve Moda Tasarımı
Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Fakülte)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Yüksekokul)
Turizm ve Otelcilik (Fakülte)
Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul)
Türk İslam Arkeolojisi
Ulaştırma ve Lojistik (Fakülte)
Ulaştırma ve Lojistik (Yüksekokul)
Uluslararası Finans (Fakülte)
Uluslararası Finans (Yüksekokul)
Uluslararası Finans ve Bankacılık (Fakülte)
Uluslararası Finans ve Bankacılık (Yüksekokul)
Uluslararası Girişimcilik
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İşletme Yönetimi
Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (Fakülte)
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (Yüksekokul)
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Fakülte)
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul)
Uluslararası Lojistik Yönetimi
Uluslararası Ticaret (Fakülte)
Uluslararası Ticaret (Yüksekokul)
Uluslararası Ticaret ve Finans
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Fakülte)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Yüksekokul)
Yerel Yönetimler EA
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (Fakülte)
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (Yüksekokul)
Yönetim Bilimleri Programları
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)
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