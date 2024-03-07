YKS geç başvuru ekranı: Bugün sona eriyor! YKS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar ve nereye yatırılır?
Üniversite sınavının ilk ayağı olan YKS TYT geç başvuru yapmak isteyenler için son gün bugün. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurusu için 2 gün süre verilmişti. Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS sınav ücreti, başvuru tarihleri ve geç başvuru tarihi yayınlanan kılavuzla duyuruldu. Peki YKS geç başvurusu nasıl yapılır?2024 YKS geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL ve nereye yatırılır?
YKS geç başvuru ekranı üzerinden adaylar başvurularını tamamlıyor. -7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan başvurular, Perşembe günü sona eriyor. Henüz geç başvurusunu yapmayanlar YKS geç başvuru işlemini ve ücretini sorguluyor. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik no ve şifre ile yapılabiliyor. İşte YKS geç başvuru işlemleri
YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ
YKS geçiş başvuru ücreti belli oldu. YKS geçiş başvuru ücretinin 50 artırımlı olacağı için; TYT sınav ücreti 442,5 lira, AYT sınav ücreti 442,5 lira, YDT sınav ücreti 442,5 lira olarak belirlendi.
TYT, AYT ve YDT'nin toplamına girmek isteyen adaylar ise 1.327 Lira başvuru ücreti yatıracak.
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YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN, SON GÜN NE ZAMAN?
YKS geçiş başvurusu 5 Mart ile 7 Mart 2024 tarihleriarasında gerçekleştirilecek.
YKS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formu başvuru süresi içerisinde, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler.
Aday başvurularını, 5 Mart 2024 tarihinde ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tradresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Başvurusu'ndan yapabileceksiniz.
YKS GEÇ BAŞVURUSU SAAT KAÇTA BİTECEK?
5-7 Mart'ta gerçekleştirilecek başvurular, 7 Mart Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek.
Adaylar başvurularını, Aday İşlemleri Sistemi, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması veya ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecek.