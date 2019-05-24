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YKS giriş yerleri 2019 açıklandı mı? ÖSYM YKS sınav yerleri sorgulama ekranı! YKS ne zaman?

Merakla beklenen YKS sınav yerleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İyi bir üniversite eğitim almak için bütün bir yıl boyunca çalışan öğrenciler YKS ile ter dökecek. 3 oturum ile gerçekleşecek olan YKS TYT AYT ve YDT giriş yerleri ve sınav tarihi haberimizde.

YKS giriş yerleri

YKS giriş yerleri 2019 için meraklı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM 2018-2019 sınav takviminde YKS TYT AYT YDT sınav başvurularını, sınav tarihlerini ve sınav sonuçları tarihini yayınlamıştı. 15 Haziran tarihinde yaklaşık 2 milyon öğrencinin katılacağı YKS sınavı giriş yerleri açıklandı mı? İşte detaylar...

YKS GİRİŞ YERLERİ 2019 AÇIKLANDI MI?

ÖSYM YKS 2019 sınav giriş yerlerini henüz açıklamadı. 15 Haziran'da gerçekleşecek olan sınavın giriş yerlerinin Haziran ayı içerisinde açıklanacağı ön görülüyor. ÖSYM tarafından açıklanır açıklanmaz sınav giriş yerlerine aşağıdaki linkten ulaşabileceksiniz.

ÖSYM GİRİŞ

 

ÜNİVERSİTE SINAVI YKS NE ZAMAN?

YKS 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı 15 Haziran 2019 tarihinde saat 10.15'te başlayacak. Sınav süresi ise 135 dakika olacak.

YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı 16 Haziran tarihinde saat 10.15'te başlayacak. Sınav süresi ise 180 dakika olacak.


YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı 16 Haziran 2019 tarihinde saat 15:45'te başlayacak. Sınav süresi ise 120 dakika olacak.


YKS 2019 BARAJ PUANI KAÇ?

Milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek olan 2019 YKS sınav baraj puanı resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT'de 150'yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi’ndeki (AYT) 180’i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT'den 15 net AYT’den 20 net yapmak zorunda.

YKS KONTEJYAN LİSTELERİ 2019

2019 yılının YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar “2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza, ÖSYM'nin (http://www.osym.gov.tr) internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Ancak 2018 yılının kontenjan listeleri tercih yapacak öğrenciler için rehber olabilir.

YKS KONTEJYAN LİSTELERİ 2019

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YORUMLAR

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