YKS ne zaman, hangi tarihte? Üniversite sınavı (TYT, AYT, YDT) YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

ÖSYM tarafından yapılacak olan YKS sınavı için geri sayım sürerken sınava girecek olan üniversite adayları için sınav heyecanı yaşanıyor. Hayal ettiği üniversiteye girebilmek için hazırlıklarına devam eden adaylar bir yandan da "YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak?" gibi soruların yanıtını aramaya başladı. İşte 2025 ÖSYM ile YKS sınav takvimi!