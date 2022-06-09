Üniversite sınavı YKS bilindiği gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) gibi üç oturumda gerçekleşmektedir. 7 Mart itibarıyla başvurularını tamamlayan adaylar sınav gününü beklemeye başladı. Sınav giriş yerlerinin erişime açılmasının ardından sınav giriş belgesine üniversite adayları için geri sayım başlamış oldu. Peki YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak, sınav ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM ile YKS ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKALANACAK?

YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.