YKS'nin ikinci oturumu AYT tamamlandı

HABERTURK.COM / AA

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve YDT (Yabancı Dil Testi) bugün yapılıyor. Saat 10.15'te başlayan ve 180 dakika süren AYT tamamlandı.

AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1" testi 40 sorudan oluştu. Bu testte adaylar, Türk Dili ve Edebiyatından 24, Tarih-1'den 10, Coğrafya-1'den 6 soru yanıtladı.

AYT'nin "Sosyal Bilimler-2" testi 40, Matematik testi 40, Fen Bilimleri testi de 40 sorudan oluştu. Sosyal Bilimler testinde Tarih-2'den 11, Coğrafya-2'den 11, Felsefe grubundan 12, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya ek Felsefe sorularından 6 soru yer aldı. Fen Bilimleri testindeki dağılım ise Fizik 14, Kimya 13 ve Biyoloji 13 soru şeklinde oldu.

YDT SAAT 15.45'TE BAŞLAYACAK

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

81 İLDE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Bugün Yükseköğretim Kurumları Sınavı nedeniyle 81 ilde 09.30-18.30 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

SONUÇLAR 28 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.