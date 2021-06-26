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YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2021 üniversite sınavı giriş belgesi siyah beyaz olur mu?

YKS 26-27 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile öğrenilebiliyor. Sınava katılım gösterecek öğrencilerin YKS sınav giriş belgesi ve kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunlu. Peki YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ekranı...

YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2021 üniversite sınavı giriş belgesi siyah beyaz olur mu?

Üniversite sınavı için binlerce aday hazırlıklarını tamamladı. Yurdun dört bir yanında 26 Haziran Cumartesi günü YKS maratonu başlayacak. YKS sınav giriş yerleri geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Öğrenciler YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte YKS sınav giriş belgesi alma ekranı...

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?

ÖSYM'nin yayınladığı 2020 YKS kılavuzunda şu bilgiler yer alıyor;

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır

Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafındanbelirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.

Sınav giriş belgenizi almak için öncelikle "https://ais.osym.gov.tr" adresine giriş yapmalısınız.

Siteye giriş yaptıktan sonra T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle söz konusu belgeye erişim sağlayabilir, yazıcından çıktısını alabilirsiniz.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre TYT sınavı 26 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Akabinde ise 27 Haziran tarihinde AYT sınavı tamamlanacak. Aynı gün YDT sınavı da gerçekleşmiş olacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2021-YKS) 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğunu bildirdi.

AA muhabirine konuşan Aygün, 2021-YKS'ye başvuran adayların, öğrenim durumuna ve okul türlerine göre dağılımını değerlendirdi.

Halis Aygün, 26-27 Haziran'da yapılacak 2021-YKS'ye başvuru yapan adayların öğrenim durumlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Lise son sınıfta olan aday sayımız 955 bin 632 (yüzde 36,6),lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olan aday sayımız ise 997 bin 137 (yüzde 38,2). Bir yükseköğretim programına yerleşmiş aday sayımız ise 373 bin 731 (yüzde 14,3),bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayımız 227 bin 128, (yüzde 8,8). Yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayımız da 54 bin 275 (yüzde 2,1)."

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