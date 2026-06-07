YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2026: YKS sınav yerleri açıklandı mı? sınav tarihi ve giriş belgesi bilgileri

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların en çok merak ettiği başlıkların başında gelen sınav giriş yerleri, ÖSYM’nin önceki yıllardaki takvimine bakıldığında çoğunlukla sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açılıyor. Bu doğrultuda 2026 YKS sınav giriş belgelerinin de 10 Haziran 2026 civarında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yayımlanması öngörülüyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve kendilerine ait şifrelerle sisteme giriş yaparak sınava hangi okulda, hangi salonda ve hangi oturumda katılacaklarına dair tüm detayları öğrenebilecek.

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