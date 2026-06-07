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        Haberler Bilgi Gündem YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2026: YKS sınav yerleri açıklandı mı? Sınav tarihi ve giriş belgesi bilgileri

        YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2026: YKS sınav yerleri açıklandı mı? sınav tarihi ve giriş belgesi bilgileri

        YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı için heyecanlı bekleyiş sürerken milyonlarca aday "2026 YKS sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak?" sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM tarafından yapılacak resmi duyuru öncesi gözler açıklanacak tarihe çevrilmiş durumda. Üniversite hayali kuran adaylar için kritik öneme sahip sınav giriş belgelerinde okul, salon ve oturum bilgileri yer alacak. Peki YKS 2026 sınav tarihi ne zaman ve giriş belgeleri hangi tarihte yayımlanacak? Ayrtıntılar haberimizde.

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        Habertürk
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 13:27 Güncelleme:
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        2026 YKS için geri sayım hızlanırken, sınava katılacak adayların en çok merak ettiği konu sınav giriş belgesi sorgulama ekranının açılıp açılmadığı oldu. “YKS sınav yerleri açıklandı mı?” sorusu gündemi meşgul ederken, ÖSYM’nin duyurusu bekleniyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarına girecek adaylar, sınava hangi okulda ve salonda katılacaklarını öğrenmek için sabırsızlanıyor.

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        YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Adayların en çok merak ettiği başlıkların başında gelen sınav giriş yerleri, ÖSYM’nin önceki yıllardaki takvimine bakıldığında çoğunlukla sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açılıyor. Bu doğrultuda 2026 YKS sınav giriş belgelerinin de 10 Haziran 2026 civarında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yayımlanması öngörülüyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve kendilerine ait şifrelerle sisteme giriş yaparak sınava hangi okulda, hangi salonda ve hangi oturumda katılacaklarına dair tüm detayları öğrenebilecek.

        SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLA

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        YKS SINAV TARİHLERİ

        1. Oturum: TYT (Temel Yeterlilik Testi)

        20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10:15’te başlayacak olan TYT oturumunda adaylara 165 dakika süre verilecek.

        2. Oturum: AYT (Alan Yeterlilik Testi)

        21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10:15’te gerçekleştirilecek AYT oturumunda adaylar 180 dakika boyunca soruları yanıtlayacak.

        3. Oturum: YDT (Yabancı Dil Testi)

        21 Haziran 2026 Pazar günü saat 15:45’te yapılacak YDT oturumunda ise adaylara 120 dakika süre tanınacak.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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