        Haberler Bilgi Gündem YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM 2026 YKS sınav yerleri belli oldu mu, TYT, AYT, YDT sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürerken, adayların beklediği sınav giriş belgeleri gündemdeki yerini koruyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşan sınav öncesinde öğrenciler, sınava nerede gireceklerini öğrenebilmek için ÖSYM'den yapılacak resmi açıklamayı bekliyor. Bu kapsamda "2026 YKS sınav yerleri açıklandı mı, TYT ve AYT giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 11:38 Güncelleme:
        YKS’ye katılacak milyonlarca aday, sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi merakla takip ediyor. ÖSYM tarafından erişime açılacak belgelerle birlikte öğrencilerin hangi okul ve salonda sınava girecekleri de netlik kazanacak. Sınav yerlerine ilişkin duyuru ve sorgulama ekranı, adayların gündemindeki yerini korurken gözler ÖSYM’den gelecek açıklamaya çevrilmiş durumda. Peki, 2026 YKS sınav yerleri açıklandı mı, TYT ve AYT giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

        YKS 2026 OTURUMLARI NE ZAMAN?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek YKS sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak.

        21 Haziran Pazar günü saat 10.15’te Alan Yeterlilik Testleri (AYT) uygulanacak. Aynı gün gerçekleştirilecek olan üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45’te yapılacak. Böylece 2026 YKS, iki gün süren üç oturumla tamamlanmış olacak.

        YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 YKS yaklaşırken adayların en çok merak ettiği konuların başında sınav giriş belgelerinin yayımlanma tarihi yer alıyor. ÖSYM tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında sınav yerlerinin genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açıldığı biliniyor.

        Bu doğrultuda, 2026 YKS giriş belgelerinin de 10 Haziran 2026 civarında açıklanması bekleniyor.

        YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        2026 YKS sınav yerleri, giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte netlik kazanacak. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerini görüntüleyebilecek.

        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM takvimine göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026’da ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, üniversite tercihlerine yönelik işlemlerini ÖSYM’nin duyuracağı kılavuz doğrultusunda yapacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
