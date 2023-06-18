YKS günü kritik görevler üstlenecek gözetmenler, sınav kuralları hakkında üniversite adaylarını bilgilendirecek. Bu kapsamda sınav sonrasında görevlilerin ne kadar ücret alacağı güncel miktarın açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. Peki, 2023: YKS sınav görevli ücreti açıklandı mı, ne kadar oldu? İşte konuyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...