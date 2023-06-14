YKS sınav gözetmen ücretleri, 17-18 Haziran günlerinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde gündeme geldi. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sınavlarda görev alanlara sınav gözetmen/görevli ücreti ödeniyor. 2023 yılı Ocak ayında yapılan memur zammının ardından sınav görevli/gözetmen ücretleri de yeniden belirlendi. İşte 2023 YKS sınav gözetmen ücretleri...