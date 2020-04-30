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YKS sınavı ne zaman? ÖSYM 2020 üniversite sınavı (YKS) tarihi değişti mi? Üniversite sınav konuları

YKS sınavı ne zaman? Üniversite sınavı tarihi değişti mi? soruları adayların yeniden gündemine geldi. Özellikle sosyal medyada YKS tarihinin yeniden değiştirileceği ile ilgili iddiaların yer alması adayların telaşlanmasına neden oldu. Bilim Kurulu, MEB, ÖSYM ve YÖK tarafından yapılan görüşmeler sonucunda geçtiğimiz günlerde üniversite sınav tarihi değiştirilmişti. İşte YKS sınav tarihi ile ilgili detaylar

YKS

YKS yani üniversite sınavı tarihi ile ilgili özellikle sosyal medyada çıkan iddialar, üniversite adaylarının bu konuyu araştırmalarına neden oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz günlerde YKS tarihi değişti ve sınav Temmuz ayına alındı. Ancak yeni iddialar ile üniversite sınav tarihinin yeniden değiştiği yer alıyor. 2020 YKS (üniversite sınavı) tarihi ile ilgili ayrıntılar ve son gelişmeler haberimizde. 

YKS TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

YKS sınavı ile ilgili sosyal medyada çıkan iddialar için resmi bir açıklama yapılmadı. Şu an için iddia edildiği gibi YKS sınavının öne çekilmesi ya da ötelenmesi söz konusu değil. YKS ile ilgili resmi açıklamalar geldikçe detaylar haberlerimizde yer alacak.

YKS SINAVI NE ZAMAN? (ÜNİVERSİTE SINAVI)

YÖK Başkanı Prof. Yekta Saraç'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasına göre, 2020 YKS sınavı 25 - 26 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün de 25 Temmuz'da TYT sınavının yapılacağını, 26 Temmuz'da da AYT ve YDT'nin yapılacağını duyurdu. Aygün ayrıca "YKS tarihlerinin ertelenmesiyle değişen, güncel sınav takvimimizi adaylarımızla ve kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

ÖSYM'nin YKS için belirlediği ilk tarih, 20 - 21 Haziran'dı.

YKS KONULARI NELER OLACAK?

Yekta Saraç, YKS konuları için de "YKS'de sorulacak müfredatta da öğrencilerimizin lehine olanlar aranacak. Bu sınavların ortaöğretimi desteklemesi önemlidir. Daha önce yapılanlar çerçevesinde bir sınav olacak" açıklamasında bulundu.

MEB 2020 YKS KONULARI (GÜNCELLENMİŞ)

 

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığına soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı gönderdi. 12'nci sınıf öğrencileri, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.

 

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