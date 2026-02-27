Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem YKS son başvuru tarihi: 2026 YKS başvuruları ne zaman bitiyor, TYT, AYT, YDT oturumları hangi tarihte yapılacak? ÖSYM 2026 YKS başvuru ekranı

        YKS başvuru tarihleri: ÖSYM 2026 YKS başvuruları ne zaman bitiyor, TYT, AYT, YDT hangi tarihte yapılacak?

        2026 YKS başvuru sürecinde son günlere girildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek sınav, 3 farklı oturum halinde gerçekleşecek. Üniversite sınavına girecek binlerce aday, sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak. Peki, YKS başvurularında son gün ne zaman, TYT, AYT, YDT sınavları hangi gün yapılacak? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2026 - 15:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak 2026 YKS sınavı için geri sayım başladı. Başvuru süreci, 6 Şubat 2026 Cuma günü itibarıyla başladı. Milyonlarca adayın, başvuruları tamamlamak için sınav ücretini yatırması gerekiyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 YKS sınav kılavuzunda sınav ücreti 700 TL olarak açıklandı. Bu kapsamda "YKS başvuruları ne zaman bitiyor, TYT, AYT, YDT oturumları hangi tarihte gerçekleşecek?" sorularının cevabı haberimizde...

        2

        2026 YKS BAŞVURU TARİHLERİ

        ÖSYM tarafından 2026 yılında gerçekleşecek YKS sınavı için başvurular 6 Şubat-2 Mart tarihlerinde alınacak.

        3

        YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

        2026 YKS başvuruları 2 Mart Pazartesi günü saat 23.59’da sona erecek. Sınav ücretini ödemek için son gün ise 3 Mart 2026 olarak belirlendi.

        4

        YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Adaylar YKS başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecekler.

        ÖSYM 2026 YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ

        2026 YKS geç başvuru günleri 10-12 Mart olarak açıklandı. Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 10-12 Mart 2026 tarihlerinde ödenecek.

        6

        2026 YKS: TYT, AYT, YDT OTURUMLARI NE ZAMAN?

        ÖSYM sınav takvimine göre 2026 YKS sınavının oturumları: TYT (Temel Yeterlilik Testi) 20 Haziran Cumartesi günü, AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve YDT (Yabancı Dil Testi) 21 Haziran Pazar günü gerçekleşecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Üniversitedeki bıçaklı saldırıda kritik tablo!
        Üniversitedeki bıçaklı saldırıda kritik tablo!
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Torununu ve kızını kaybetti! Kendisi de kalp krizi geçirdi!
        Torununu ve kızını kaybetti! Kendisi de kalp krizi geçirdi!
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Yalnızlık kötü"
        "Yalnızlık kötü"
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Beşiktaş'tan TFF'ye +5 başvurusu!
        Beşiktaş'tan TFF'ye +5 başvurusu!
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu