Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak 2026 YKS sınavı için geri sayım başladı. Başvuru süreci, 6 Şubat 2026 Cuma günü itibarıyla başladı. Milyonlarca adayın, başvuruları tamamlamak için sınav ücretini yatırması gerekiyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 YKS sınav kılavuzunda sınav ücreti 700 TL olarak açıklandı. Bu kapsamda "YKS başvuruları ne zaman bitiyor, TYT, AYT, YDT oturumları hangi tarihte gerçekleşecek?" sorularının cevabı haberimizde...