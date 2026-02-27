YKS başvuru tarihleri: ÖSYM 2026 YKS başvuruları ne zaman bitiyor, TYT, AYT, YDT hangi tarihte yapılacak?
2026 YKS başvuru sürecinde son günlere girildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek sınav, 3 farklı oturum halinde gerçekleşecek. Üniversite sınavına girecek binlerce aday, sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak. Peki, YKS başvurularında son gün ne zaman, TYT, AYT, YDT sınavları hangi gün yapılacak? İşte tüm detaylar...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak 2026 YKS sınavı için geri sayım başladı. Başvuru süreci, 6 Şubat 2026 Cuma günü itibarıyla başladı. Milyonlarca adayın, başvuruları tamamlamak için sınav ücretini yatırması gerekiyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 YKS sınav kılavuzunda sınav ücreti 700 TL olarak açıklandı. Bu kapsamda "YKS başvuruları ne zaman bitiyor, TYT, AYT, YDT oturumları hangi tarihte gerçekleşecek?" sorularının cevabı haberimizde...
2026 YKS BAŞVURU TARİHLERİ
ÖSYM tarafından 2026 yılında gerçekleşecek YKS sınavı için başvurular 6 Şubat-2 Mart tarihlerinde alınacak.
YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
2026 YKS başvuruları 2 Mart Pazartesi günü saat 23.59’da sona erecek. Sınav ücretini ödemek için son gün ise 3 Mart 2026 olarak belirlendi.
YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar YKS başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecekler.
YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ
2026 YKS geç başvuru günleri 10-12 Mart olarak açıklandı. Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 10-12 Mart 2026 tarihlerinde ödenecek.
2026 YKS: TYT, AYT, YDT OTURUMLARI NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre 2026 YKS sınavının oturumları: TYT (Temel Yeterlilik Testi) 20 Haziran Cumartesi günü, AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve YDT (Yabancı Dil Testi) 21 Haziran Pazar günü gerçekleşecek.