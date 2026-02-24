Canlı
        Haberler Bilgi Gündem YKS son başvuru tarihi: YKS oturumları TYT, AYT ve YDT başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM 2026 sınav takvimi ile YKS tarihi

        2026 YKS son başvuru tarihi: YKS oturumları TYT, AYT ve YDT için başvurular ne zaman bitiyor?

        2026 YKS başvuru süreci gündemdeki yerini koruyor. 6 Şubat itibarıyla başlayan başvurular, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınmaya devam ediyor. YKS sınavı 3 ayrı oturum halinde gerçekleşecek. Üniversite hedefi olan binlerce aday, başvuruların ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, ÖSYM 2026 sınav takvimine göre YKS son başvuru tarihi ne zaman, TYT, AYT, YDT oturumları ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 14:51
        ÖSYM öncülüğünde 2026 yılında gerçekleşecek YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) başvuruları devam ediyor. Üniversite sınavına girecek olan milyonlarca adayın, sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlaması gerekiyor. Başvuru ekranına ÖSYM AİS üzerinden ulaşılabiliyor. 2026 YKS sınav kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Bu kapsamda “YKS sınav ücreti ne kadar, TYT, AYT ve YDT için başvurular ne zaman bitecek?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        2026 YKS BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek 2026 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) başvuruları 6 Şubat itibarıyla başladı. Adaylar başvurularını ÖSYM AİS sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor.

        ÖSYM 2026 YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        YKS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

        ÖSYM 2026 sınav takvimine göre YKS son başvuru tarihi 2 Mart olarak açıklandı. Adayların 2 Mart Pazartesi günü saat 23.59’a kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.

        YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR, NASIL YATIRILACAK?

        YKS sınav ücreti, ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 YKS sınav kılavuzunda her bir oturum için 700 TL olarak belirtildi. Sınav ücretini yatırmak için son gün ise 3 Mart 2026 olarak açıklandı.

        Sınav ücreti, ÖSYM’nin AİS sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile kredi/banka kartıyla online olarak ya da anlaşmalı bankalar aracılığıyla (şube, ATM, internet bankacılığı) yatırılabilecek.

        ÖSYM 2026 YKS SINAV ÜCRETİ ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        2026 YKS: TYT, AYT, YDT SINAV TARİHLERİ

        YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2026 (Cumartesi) saat 10.15

        YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran 2026 (Pazar) saat 10.15

        YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 21 Haziran 2026 (Pazar) saat 15.45

        YKS GEÇ BAŞVURU GÜNLERİ NE ZAMAN?

        ÖSYM 2026 YKS sınav kılavuzuna göre YKS geç başvuru günleri 10-12 Mart 2026 olarak belirlendi. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak ödenecek.

        ÖSYM 2026 YKS SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

