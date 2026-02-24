YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR, NASIL YATIRILACAK?

YKS sınav ücreti, ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 YKS sınav kılavuzunda her bir oturum için 700 TL olarak belirtildi. Sınav ücretini yatırmak için son gün ise 3 Mart 2026 olarak açıklandı.

Sınav ücreti, ÖSYM’nin AİS sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile kredi/banka kartıyla online olarak ya da anlaşmalı bankalar aracılığıyla (şube, ATM, internet bankacılığı) yatırılabilecek.

ÖSYM 2026 YKS SINAV ÜCRETİ ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ