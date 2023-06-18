YKS sonuçları ne zaman açıklancak? Üniversite sınavı YKS marotonu bugün saat 15.45'te başlayacak olan Yabancı Dil Testi YDT ile sona erecek. Geçtiğimiz gün YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yetenk Testi TYT gerçekleşmişti. Bugün ise saat 10.15 ve 13.15 arasında AYT gerçekleşti. 15.45'te başlayacak Yabancı Dil Testi YDT'nin ardından YKS maratonu sona erecek. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Hemen belirtelim ki ÖSYM tarafından sonuç takvimi açıklandı. İşte merak edilen tarihler...