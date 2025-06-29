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        Haberler Bilgi Gündem YKS sonuç tarihi belli oldu! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimi ile 2025 YKS sonuç açıklama tarihi

        YKS sonuç tarihi belli oldu! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Üniversite hayali kuran yüz binlerce aday, 22 Haziran'da tamamlanan YKS maratonunun ardından gözünü ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına çevirdi. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının tamamlanmasıyla birlikte sınav süreci geride kalırken, öğrenciler şimdi de tercih dönemine yön verecek sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2025 - 17:27 Güncelleme: 29.06.2025 - 17:27
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        Haziran ayının son haftasında gerçekleştirilen YKS oturumlarının ardından, sınav süreci heyecanı yerini sonuç beklentisine bıraktı. TYT, AYT ve YDT sınavlarına katılan adaylar, üniversiteye giriş yolunda kritik öneme sahip sonuçların ilan edilmesini bekliyor. Gözler şimdi ÖSYM tarafından duyurulacak 2025 YKS sonuç tarihinde. Peki, sınav sonuçları hangi gün erişime açılacak? İşte güncel bilgiler...

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        2025 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

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        YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

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        2025 YKS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.

        ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruya göre, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

        2025 YKS SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        YKS SONUÇLARININ AÇIKLANMASIYLA TERCİH DÖNEMİ BAŞLAYACAK

        YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih süreci başlayacak. Adaylar, elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunu kullanarak tercihlerini yapabilecek.

        Tercih işlemlerine dair detayların ise sonuçların açıklanacağı gün veya hemen sonrasında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

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