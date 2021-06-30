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YKS sonuçları 2021 ne zaman açıklanır? ÖSYM YKS sonuç tarihini açıkladı

Binlerce öğrenci büyük bir merakla YKS sonuçlarını merak ediyor. ÖSYM sınav takviminde YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi verdi. YKS sonuçları ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sisteminden yayınlanacak. Peki YKS sonuçları 2021 ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

YKS sonuçları 2021 ne zaman açıklanır? ÖSYM YKS sonuç tarihini açıkladı

ÖSYM YKS cevap anahtarını geçtiğimiz günlerde yayınladı. Üniversite sınavında verdiği cevapları kontrol eden adaylar gözlerini ÖSYM'ye çevirdi. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih ve yerleştirme sonucu heyecanı başlayacak.


YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 4 Ağustos 2021'de açıklanacak.

ÖSYM, YKS sınavlarına dair merakla beklenen TYT AYT cevap anahtarını öğrencilerle paylaştı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada: "26 Haziran 2021 tarihinde uygulanan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 27 Haziran 2021 tarihinde saat 19.20’den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir." denildi.

YKS TYT AYT CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLA

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