YKS SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ BELLİ OLDU! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları sorgulama ekranı
LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından dikkatler bu kez YKS sonuçlarına yöneldi. Milyonlarca üniversite adayı ve aileleri, geleceklerini şekillendirecek tercih süreci öncesinde YKS sonuçlarına dair tüm detayları araştırmayı sürdürüyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.
LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından dikkatler bu kez YKS sonuçlarına yöneldi. Milyonlarca üniversite adayı ve aileleri, geleceklerini şekillendirecek tercih süreci öncesinde YKS sonuçlarına dair tüm detayları araştırmayı sürdürüyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) açıkladığı 2026 yılı sınav takvimine göre, milyonlarca adayın merakla beklediği YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü erişime açılacak. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar, puan ve başarı sıralamalarını öğrenerek üniversite tercih sürecine yönelik planlamalarını netleştirmeye başlayacak.
YKS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
Adaylar, sınavdan aldıkları TYT, AYT ve YDT puanları ile başarı sıralamalarını ÖSYM’nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek. Sonuç ekranında yer alan detaylı bilgiler sayesinde adaylar, tercih dönemine yönelik planlamalarını daha bilinçli bir şekilde yapma imkânı bulacak.