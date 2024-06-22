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        Haberler Bilgi Gündem YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih 2024: TYT, AYT, YDT sonuçları açıklandı mı, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        2024 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran tarihleri arasında tamamlandı. 3 milyondan fazla adayın başvuru yaptığı üniversite sınavı YKS; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturum şeklinde uygulandı. Belirtilen tarihte sınava katılım gösteren üniversite adayları, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. İşte 2024 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2024 - 22:38 Güncelleme: 22.06.2024 - 22:38
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        YKS sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. TYT, AYT, YDT oturumlarından oluşan YKS, 8-9 Haziran tarihleri arasında uygulandı. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, "TYT, AYT, YDT sonuçları açıklandı mı, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte YKS sonuç sorgulama ekranı...

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        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü açıklanacak.

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        YKS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

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        2024-YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

        2024-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacak. Bu kontenjan ve koşullar “2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda yer alacak. Adaylar kılavuza 2024 Temmuz ayı içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacak.

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