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        2023 YKS taban puanları açıklandı mı? 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve sıralaması

        YKS taban puanları gündemdeki yerini koruyor. 20 Temmuz tarihinde açıklanması beklenen YKS sonuçlarının ardından tercih süreci de başlayacak. Sonuçlar için heyecanlı bekleyiş devam ederken gözler "YKS taban puanları açıklandı mı? 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve sıralaması ne zaman açıklanacak?" sorularına çevrildi. İşte, 2023 il il YKS üniversite taban puanları ve kontenjanları ile ilgili detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 16.07.2023 - 13:38
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        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kalmasıyla YKS taban puanları araştırması sıklaştı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, puanlarına ve başarı sıralamasına göre tercihlerini gerçekleştirebiecek. İşte, 2023 üniversite YKS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarına dair güncel bilgiler...

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        YKS SONUÇLARI E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULANABİLECEK

        Üniversiteye girmek isteyen adaylar ÖSYM sonuç sayfası üzerinden e-Devlet uzantısı ile T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek.

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        YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        2023 YKS tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz bellil değil. Ancak sınavın 20 Temmuz itibari ile açıklanmasından sonra tercihlerin başlaması bekleniyor.

        ADAYLAR KAÇ TANE ÜNİVERSİTEYE BAŞVURABİLİR?

        YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.

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        2023 YKS TABAN PUNLARI VE BAŞARI SIRALAMASI BELLLİ OLDU MU?

        2023 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak.

        YKS sonuçlarının açıklanması ile ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar yer alacak.

        YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI

        2022 yılında üniversitelerin ön lisans ve lisans taban ile tavan puanları, başarı sıralaması, kontenjanları adaylara pusula oldu. Adaylar geçen seneki puanları öğrenmek için Yükseköğretim Kurulu'nun resmi internet sitesi ''yokatlas.yok.gov.tr'' üzerinden geçmiş yıllara ait taban puanlar, üniversite kontenjanlar gibi pek çok bilgilere bakabilir.

        ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

        4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

        2 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

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