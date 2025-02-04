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        Haberler Bilgi Gündem YKS TABAN PUANLARI 2025: 2-4 yıllık ön lisans ve lisans Üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları belli açıklandı mı? EA-sözel-sayısal üniversite başarı sıralaması

        YKS taban puanları 2025: 2-4 yıllık önlisans, lisans EA-sözel-sayısal taban puanları ve başarı sıralamaları

        21-22 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler tercih sürecine çevrildi. YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih yerleştirme süreci öncesinde, 2-4 yıllık önlisans ve lisans EA-sözel-sayısal üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları adayların gündemini meşgul eden konular arasında yer aldı. Peki, "2-4 yıllık önlisans ve lisans Üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?" İşte 2025 YKS tercihleri ile 2-4 yıllık önlisans ve lisans EA-sözel-sayısal üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2025 - 16:29 Güncelleme: 19.07.2025 - 20:30
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        2025 YKS taban puanları... YKS tercihleri için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite adayı tarafından merakla beklenen YKS sonuçları 19 Temmuz Cumartesi günü erişime sunuldu. Sınav sonucu, taban puanları ve başarı sıralamarı dikkate alınarak yapılacak tercih süreci öncesinde, EA-sözel-sayısal puanla alan üniversiteler araştırılmaya başlandı. Peki, "2-4 yıllık önlisans ve lisans Üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?" İşte detaylar...

        2

        2025 YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI

        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025-YKS sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        YKS'nin tamamlanmasının ardından başlayan heyecanlı bekleyişin bugün itibarıyla sona erdiğini, 2,5 milyondan fazla adayın başvurduğu YKS sonuçlarının açıklandığını belirten Ersoy, adayların sınav sonuçlarına "https://ykssonuc.osym.gov.tr/" internet adresi üzerinden erişebileceğini bildirdi.

        Ersoy sonuçların açıklanmasıyla birlikte dereceye giren adayların da belli olduğunu aktararak, yoğun çalışma dönemi geçirerek sınava hazırlanan adayları, bu süreçte adayların yanında olan aileleri ve tüm eğitim camiasını tebrik etti.

        AA'nın haberine göre; üniversitelere yerleşeceklerin eğitimlerini en güzel şekilde tamamlayacaklarına ve ülkede faydalı görevler üstleneceklerine inandığını vurgulayan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

        "Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlıyor. 2025-YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih sürecinde adaylarımıza, ilgi alanları ve yeteneklerini dikkate almalarını, tercih edecekleri alanları iyi araştırmalarını, yayımlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri dikkatlice okumalarını ve profesyonel destek almalarını tavsiye ediyorum. Yapacakları tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

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        2025 ÖSYM YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        2025 YKS sonuç sayfası adayların erişimine açıldı. Sonuçlar, 'https://ykssonuc.osym.gov.tr/' adresinden adayların T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapılarak görüntülenebilecek.

        2025 ÖSYM YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2025 AYT, TYT VE YDT PUANI İLE GİRİLEN ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ

        YKS sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite adayları, hangi bölümün hangi puan türüyle alım yaptığını araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yayınlanan 2025 YKS kılavuzu ile AYT, TYT VE YDT puanı ile alım yapan bölümler belli oldu.

        2025 YKS KILAVUZU İLE AYT, TYT VE YDT PUANI İLE GİRİLEN ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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        2025 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı.

        YKS tercihlerinde 2024 yılı taban ve tavan puanlarını, sıralamalarını ve kontenjanlarını referans alınabilecek.

        2024 YILI TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

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        2025 YKS TERCİH TARİHİ: YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025-YKS sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ersoy, 2025-YKS tercih işlemlerinin, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceğini açıkladı.

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        ÖSYM BAŞKANI ERSOY YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025-YKS sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        YKS'nin tamamlanmasının ardından başlayan heyecanlı bekleyişin bugün itibarıyla sona erdiğini, 2,5 milyondan fazla adayın başvurduğu YKS sonuçlarının açıklandığını belirten Ersoy, adayların sınav sonuçlarına "https://ykssonuc.osym.gov.tr/" internet adresi üzerinden erişebileceğini bildirdi.

        Ersoy sonuçların açıklanmasıyla birlikte dereceye giren adayların da belli olduğunu aktararak, yoğun çalışma dönemi geçirerek sınava hazırlanan adayları, bu süreçte adayların yanında olan aileleri ve tüm eğitim camiasını tebrik etti.

        Üniversitelere yerleşeceklerin eğitimlerini en güzel şekilde tamamlayacaklarına ve ülkede faydalı görevler üstleneceklerine inandığını vurgulayan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

        "Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlıyor. 2025-YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih sürecinde adaylarımıza, ilgi alanları ve yeteneklerini dikkate almalarını, tercih edecekleri alanları iyi araştırmalarını, yayımlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri dikkatlice okumalarını ve profesyonel destek almalarını tavsiye ediyorum. Yapacakları tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

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