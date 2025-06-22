2 milyonu aşkın öğrencinin başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025 YKS) bu hafta sonu düzenlenecek. ÖSYM takvimine göre; TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplam 3 oturumdan oluşan üniversite sınav sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde ilan edilecek ve ardından tercih işlemleri başlayacak. Adaylar, lisans ve ön lisans tavan ve taban puanları doğrultusunda hedefledikleri bölümü ve okullar için tercih listeleri oluşturacak. Peki, YKS taban puanları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite 2025 YKS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları…