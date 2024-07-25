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        Haberler Bilgi Yaşam YKS tercih ekranı son dakika açıldı! 2024 ÖSYM YKS tercihleri nasıl ve nereden yapılır, üniversite tercihi son gün ne zaman?

        YKS tercih ekranı açıldı! YKS tercihleri nasıl ve nereden yapılır, üniversite tercihi son gün ne zaman?

        ÖSYM tarafından YKS tercih ekranı erişime açıldı. Milyonlarca aday 2 ve 4 yıllık üniversiteleri puanlarına göre tercih edebilecek. 25 Temmuz'da başlayan YKS tercihlerinde YÖK Atlas tercih robotu kullanılarak üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar hakkında bilgi edinebilecek. Tercihlerin ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılacak. Peki YKS tercihleri nasıl ve nereden yapılır, üniversite tercihi son gün ne zaman? İşte YKS tercih sürecine dair detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 16:24 Güncelleme: 25.07.2024 - 16:26
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        YKS tercih maratonu başladı. Adaylar ÖSYM AİS ekranı üzerinden üniversite tercihlerini tamamlayabilir. 8 günlük süreçte işlemlerini gerçekleştiren adaylar bu kez ise tercih sonuçları için geri sayıma geçecek. Peki 2024 YKS tercihleri nasıl ve nereden yapılır, üniversite tercihi son gün ne zaman? İşte, ÖSYM YKS tercih ekranı

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        YKS TERCİHLERİ BAŞLADI

        YKS tercihleri başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, üniversite tercih tarihleri 25 Temmuz - 2 Ağustos olarak duyuruldu.

        ÖSYM’DEN YKS TERCİHLERİ AÇIKLAMASI

        2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS): Tercihlerin Alınması

        2024-YKS tercih işlemleri, 25 Temmuz 2024 tarihinde saat 16.00'da başlayacaktır.

        Adaylar tercihlerini, 25 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır.

        Tercih işlemleri, 2 Ağustos 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

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        Adaylar, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

        Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaktır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

        Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu (25 Temmuz 2024)

        YKS TERCİHLER NEREDEN YAPILIYOR?

        ÖSYM'den yapılan açıklama şöyle: Adaylar tercihlerini, 25 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır.

        Tercih işlemleri, 2 Ağustos 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

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        YKS’DE 24 TERCİH YAPMAK ZORUNLU MU?

        YKS'de 24 tercih yapmak zorunlu değildir. ÖSYM'nin tercih yapacak adaylar için belirlediği üst sınır 24'tür. Toplan 24 tercih yapma hakkı bulunan adaylar, 24'ten daha az tercih yapabilirler ancak daha fazlasını yapamazlar.

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