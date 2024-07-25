Adaylar, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaktır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu (25 Temmuz 2024)

YKS TERCİHLER NEREDEN YAPILIYOR?

ÖSYM'den yapılan açıklama şöyle: Adaylar tercihlerini, 25 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır.

Tercih işlemleri, 2 Ağustos 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.