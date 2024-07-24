YKS tercih kılavuzu 2024: YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve bitiyor, üniversite tercihleri nasıl yapılır?

YKS üniversite tercih tarihleri belli oldu. Sözel, sayısal ve eşit ağırlık puanlarına göre üniversite tercihlerini yapacak olan adaylar, gözlerini ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS kılavuzuna çevirdi. Puan, kontenjan ve başarı sıralamasına göre tercih yapacak olan adayların gözü kulağı YKS tercih kılavuzuna çevrildi. Peki YKS tercih kılavuzu açıklandı mı? 2024 YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve bitiyor, üniversite tercihleri nasıl yapılır?