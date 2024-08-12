YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2024
Üniversite tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından YKS tercih sonuçları sorgulanıyor. Üniversite kayıtları öncesi ÖSYM duyurusu ile YKS tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl üniversite tercih sonuçları 19 Ağustos 2024 tarihinde açıklanmış, üniversite kayıtları ise 28 Ağustos'ta başlamıştı. Peki, 2024 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı
YKS tercih sonuçlarının kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecektir. Hayal ettiği üniversiteye girebilmek adına YKS sonucu ve taban puanları doğrultusunda tercihlerini yapacak olan adaylar, YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
YKS TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANACAK MI?
YKS sonuçlarının bugün açıklanacağı yönünde resmi bir açıklama gelmedi. Ancak sonuçlar her an açıklanabilir. Bu nedenle gözler sonuçlar açıklanana kadar ÖSYM sonuç sayfasında olacak.
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından 2024 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Ancak üniversite kayıtları 19 Ağustos'ta başlayacak. Bu sebeple üniversite yerleştirme sonuçlarının kayıt sürecinden önce ilan edilmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 19 Ağustos'ta açıklanmış ve üniversite kayıtları 28 Ağustos'ta başlamıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda bu yılki tercih sonuçlarının 14 Ağustos'a kadar açıklanacağı tahmin ediliyor. YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Üniversite yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin sonuç sayfası "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ve e-Devlet üzerinden erişime açılacak.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecektir.
YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek.
Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.