YKS tercih tarihleri 2025: (AYT, YDT, YDT) YKS tercih/yerleştirmeler ne zaman başlıyor, hangi tarihte?
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte YKS tercih tarihleri gündeme geldi. İstedikleri üniversiteyi tercih edebilmek için adaylar üniversite puan durumuna göre hareket edecek. Tercihlerin ardından yerleştirme işlemleri yapılacak. Akabinde ise üniversite kayıt süreci start alacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzu üzerinden süreci ilerletebilecek. Peki YKS tercih/yerleştirmeler ne zaman başlıyor, hangi tarihte? İşte YKS tercih sürecine ilişkin detaylar
YKS tercih tarihleri araştırılıyor. Normal takvime göre 22 Temmuz'da açıklanması beklenen YKS sonuçları erken açıklanınca gözler üniversite tercih tarihlerine çevrildi. Peki YKS tercih tarihleri belli mi? 2025 (AYT, YDT, YDT) YKS tercih/yerleştirmeler ne zaman başlıyor, hangi tarihte?
YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025
2025 YKS sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Buraya erişimde sorun yaşayan adaylar ise E-Devlet aracılığıyla sonuçlarını kolayca öğrenebiliyor.
YKS ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI
2025 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2025 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava katılım sağlayan 2,5 milyon aday puanlarını sorgulamaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanması ve başarı sıralamalarının belli olmasıyla birlikte adaylar sözel ve sayısal puanlarına göre, ilgi alanları ve kendilerine uygun bölümlerin bulunduğu üniversitelere tercih yapacak.
ÖSYM Başkanı Ersoy tarafından yapılan açıklama sonrasında 2025 YKS tercih tarihleri belli oldu.
Buna göre; 2025 YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
Adaylar tercihlerini, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında, yayımlanacak kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklardır. Tercihlerdeki tüm sorumluluk bizzat adayın kendisine aittir.
İstek sıranıza göre tercih yapabilirsiniz Tercihlerinizi istediğiniz gibi sıralayabilirsiniz.