YKS tercih tarihleri 2025: (AYT, YDT, YDT) YKS tercih/yerleştirmeler ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025

2025 YKS sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Buraya erişimde sorun yaşayan adaylar ise E-Devlet aracılığıyla sonuçlarını kolayca öğrenebiliyor.

YKS ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI

2025 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava katılım sağlayan 2,5 milyon aday puanlarını sorgulamaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanması ve başarı sıralamalarının belli olmasıyla birlikte adaylar sözel ve sayısal puanlarına göre, ilgi alanları ve kendilerine uygun bölümlerin bulunduğu üniversitelere tercih yapacak.

ÖSYM Başkanı Ersoy tarafından yapılan açıklama sonrasında 2025 YKS tercih tarihleri belli oldu.

Buna göre; 2025 YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.