ÖSYM takvimi doğrultusunda üniversite tercihleri için verilen süre sona erdi. Binlerce aday, 25 Temmuz-4 Ağustos 2024 tarihleri arasında tercihlerini gerçekleştirdi. YKS tercih sonuçlarının erişime açılacağı tarih ile ilgili ise bir bilgi verilmedi. Bu yıl üniversite kayıt işlemleri 19-23 Ağustos'ta yapılacak. Üniversite kayıt işlemlerinden önce sonuçların ilan edilmesi bekleniyor. Peki, 2024 YKS tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı...