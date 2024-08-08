Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam YKS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, belli mi?

        YKS tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı: 2024 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        YKS tercih yerleştirme sonuçları için geri sayım başladı. 25 Temmuz'da başlayan tercih süreci 4 Ağustos'ta tamamlandı. Adaylar YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı son dakika duyurusuna odaklandı. Üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden erişime açılacak. Takvime göre üniversite kayıtları, 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olup YKS tercih sonuçlarının bu tarihten önce ilan edilmesi bekleniyor. Peki, 2024 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 10:15 Güncelleme: 08.08.2024 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ÖSYM takvimi doğrultusunda üniversite tercihleri için verilen süre sona erdi. Binlerce aday, 25 Temmuz-4 Ağustos 2024 tarihleri arasında tercihlerini gerçekleştirdi. YKS tercih sonuçlarının erişime açılacağı tarih ile ilgili ise bir bilgi verilmedi. Bu yıl üniversite kayıt işlemleri 19-23 Ağustos'ta yapılacak. Üniversite kayıt işlemlerinden önce sonuçların ilan edilmesi bekleniyor. Peki, 2024 YKS tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı...

        2

        YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        2024 YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında resmi bir açıklama gelmedi.

        3

        2024 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Üniversite kayıtları 19 Ağustos'ta başlayacak. Bu sebeple YKS tercih sonuçlarının üniversite kayıtlarından önce ilan edilmesi bekleniyor.

        Geçtiğimiz seneye bakıldığında YKS tercih sonuçları 19 Ağustos'ta açıklanmış ve üniversite kayıtları 28 Ağustos'ta başlamıştı. Buradan hareketle bu yılki tercih sonuçlarının 14 Ağustos'a kadar açıklanacağı tahmin ediliyor.

        YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

        4

        YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Üniversite yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin sonuç sayfası "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ve e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

        Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecektir.

        YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

        YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

        6

        EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

        Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        Size final yakışır!
        Size final yakışır!
        Karadeniz ve Akdeniz için sağanak uyarısı
        Karadeniz ve Akdeniz için sağanak uyarısı
        Bambaşka birine dönüşen 10 kadın!
        Bambaşka birine dönüşen 10 kadın!
        Denizli'de gaziye şiddet: 4 güvenlik görevlisine uzaklaştırma
        Denizli'de gaziye şiddet: 4 güvenlik görevlisine uzaklaştırma
        Ünlü mankenin zor anları
        Ünlü mankenin zor anları
        "Hayat amacım Trump'ın bir daha Beyaz Saray'a adım atmaması"
        "Hayat amacım Trump'ın bir daha Beyaz Saray'a adım atmaması"
        Emekli yerine genç istihdamına öncelik
        Emekli yerine genç istihdamına öncelik
        Instagram’dan sonra Roblox
        Instagram’dan sonra Roblox
        Karadenizli Temel'in talihi şekilli karpuzla değişti
        Karadenizli Temel'in talihi şekilli karpuzla değişti
        Okan Buruk'tan flaş sözler!
        Okan Buruk'tan flaş sözler!
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Esra Yıldız Kahraman'dan bronz madalya!
        Esra Yıldız Kahraman'dan bronz madalya!
        Milyonluk ceza kesilen firma kirletmeye devam etti
        Milyonluk ceza kesilen firma kirletmeye devam etti
        Türkiye’nin yeni gücü: Çelik Kubbe!
        Türkiye’nin yeni gücü: Çelik Kubbe!
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        Çiğ süt piyasası yakın takipte: Hangi kararlar alındı?
        Çiğ süt piyasası yakın takipte: Hangi kararlar alındı?