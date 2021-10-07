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YLSY burs başvurusu ne zaman 2021? MEB YLSY başvuru nasıl yapılır?

Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen öğrenciler, merakla YLSY burs başvuruları ile ilgili aramalar yapıyor. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önemli açıklama yaptı. Peki, YLSY 2021 başvuru nasıl yapılır?

YLSY burs başvurusu ne zaman 2021? MEB YLSY başvuru nasıl yapılır?

YLSY başvuru ne zaman 2021 soruları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Resimli burslu statüde yüksek lisans/doktora öğrenimi görmek üzere yurt dışına gitmek isteyen öğrencilerin katılımıyla gerçekleşecek olan sınavın başvuruları yarından itibaren başlıyor. Peki, YLSY başvuru nasıl yapılır?

YLSY BAŞVURU NE ZAMAN 2021?

Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme burs başvuruları 21 Ekim-1 Kasım 2021 arasında REBUS'un (Resmi Burslu Öğrenci Sistemi) "http://rebus.meb.gov.tr" adresinden yapılacak.

2021 YLSY süreci ve kontenjanlara ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak için başvuru yapacak adayların duyuru ekinde yer alan 2021 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu ile Tercih Tablosu´nu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Adayların 2021 YLSY Tercih Tablosunda yer alan "Tamamlanacak Öğrenim Seviyesinde" öğrenim görmeleri gerekmektedir. Adayların bu doğrultuda başvuruda bulunmaları önem arz etmektedir.

YLSY 2020 BAŞVURU

YLSY BURSİYERLERİNİN DİKKATİNE

Değerli Bursiyerlerimiz,

Koronavirüs salgınının önüne geçmek, çalışanlarımızın ve bursiyerlerimizin sağlığını en üst düzeyde korumak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle esnek çalışma modeline geçmiş bulunmaktayız.

Bu bağlamda görüşmek istediğiniz Sorumlu Bakanlık Personeliyle mail yolu ile randevu alarak yüz yüze görüşme talebinde bulunabilirsiniz.

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YORUMLAR

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