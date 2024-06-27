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        Yoğun bakım önünde çifte saldırı! Biri kadın iki doktor darp edildi

        İzmir'de anestezi uzmanı Dr. Hüseyin Emrah Keskin ve Asistan Dr. Hazal Yaşar Çokyaman, yoğun bakımda hayatını kaybeden bir hastanın yakınları tarafından saldırıya uğradı. Darp edilen iki doktor da baygınlık geçirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 14:47 Güncelleme: 27.06.2024 - 14:47
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        Yoğun bakım önünde çifte saldırı!
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        İzmir'de anestezi uzmanı Dr. Hüseyin Emrah Keskin (51) ve Asistan Dr. Hazal Yaşar Çokyaman (30), yoğun bakımda yaşamını yitiren bir hastanın yakınlarının saldırısına uğradı, darp ve tehdit edildi.

        DHA'nın haberine göre darp raporu alan iki doktorun şikayeti üzerine şüpheliler B.C.A. ile S.A. polis tarafından gözaltına alındı.

        İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi’nde yaklaşık 1 yıldır tedavi gören yatağa bağımlı bir hasta, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Yoğun bakım biriminde görevli anestezi uzmanı Dr. Hüseyin Emrah Keskin ve Asistan Dr. Hazal Yaşar Çokyaman, ölüm haberini hasta yakınları ile paylaşmak istedi.

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        YÜZÜNE 4 YUMRUK ATTI

        Bu sırada hasta yakını Birkan Can A., Dr. Keskin’e saldırıp, suratına 4 yumruk attı. Asistan Dr. Çokyaman ise arbedede elinden yaralandı. Bir diğer hasta yakını S.A. da olaya dahil oldu. Hastanenin güvenlik personeli araya girdi.

        BAYGINLIK GEÇİRDİLER

        Baygınlık geçiren Dr. Hüseyin Emrah Keskin ile Dr. Hazal Yaşar Çokyaman tedavi edilip, darp raporu aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sağlık çalışanlarını, darp ve tehdit ettiği gerekçesiyle hasta yakınları B.C.A. ile S.A.'yı gözaltına aldı. İki şüphelinin polisteki İşlemlerinin sürdüğü belirtildi.

        "ŞİKAYETİMİ GERİ ÇEKMEYİNCE TEHDİT ETTİ"

        İki çocuk sahibi Uzman Dr. Hüseyin Emrah Keskin (51) "Uzun süre yatmakta olan hastamızın ölümü gerçekleşti. Hasta yakınlarını çağırdık. Bilgilendirme esnasında bir hasta yakını uzaktan gelerek 4-5 kez yüzüme yumruk attı. O an baygınlık geçirdim. Acil Servis'e kaldırıldım. Başka bir hasta yakını oraya gelip benden şikayetimi geri çekmemi istedi. Vazgeçmeyeceğimi söyleyince ise 'Eve rahat gidebilecek misin. Sana gününü göstereceğim' diyerek tehdit etti. Bütün hastalara kendi hastamız gibi bakmamıza rağmen bu şekilde şiddet görmemiz bizleri meslekten soğutuyor" dedi. Keskin, yaşadığı şiddet nedeniyle tıp fakültesini kazanan oğlunun da üzgün olduğunu söyledi.

        "BU VAHŞETİ KABULLENMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

        İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel ve oda avukatı Mithat Kara, sağlık çalışanlarının yanında olup, destek verdi. İzmir Tabip Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hiçbir şiddet eyleminin her ne gerekçe ile olursa olsun makul gösterilmesi kabul edilemez. Bu vahşeti kabullenmek mümkün değildir. Sağlıkta şiddeti sıradanlaştıran, gündemden düşürmeye çalışan ve görmezden gelen idarecilere ve sağlık otoritesine inat, sağlıkta şiddete ve sağlık otoritesinin yaklaşımlarına karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Adli sürecin takipçisi olacak, hastanedeki güvenlik zafiyetine karşı önlemlerin alınması için gerekli girişimlerde bulunacağız" denildi.

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