        Yoğurt Çorbası Tarifi: Evde Pratik ve Kolay Yoğurt Çorbası Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Yoğurt Çorbası Tarifi: Evde Pratik ve Kolay Yoğurt Çorbası Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Türk mutfağının en hafif, en besleyici ve en geleneksel çorbalarından biri olan yoğurt çorbası; sade lezzeti, ferahlatıcı aroması ve kolay hazırlanışıyla dört mevsim sofralarda kendine yer buluyor. Özellikle mideyi yormayan yapısı ve besleyici içeriği sayesinde hem günlük öğünlerde hem de özel davet menülerinde tercih ediliyor. İşte Yoğurt Çorbası Tarifi: Evde Pratik ve Kolay Yoğurt Çorbası Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler? sorusunun tüm ayrıntılarıyla kapsamlı yanıtı.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 16:00
        Yoğurt Çorbası Tarifi

        Yoğurt çorbası, Anadolu’nun pek çok bölgesinde farklı isimlerle bilinir. Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu mutfağında yaygın olarak yapılan bu çorba, bazı yörelerde “yayla çorbası” olarak da anılır. Ferahlatıcı tadı ve naneli sosuyla bilinen bu versiyon, halk arasında sıklıkla Yayla Çorbası adıyla anılmaktadır. Ancak temelinde yoğurt, un ve pirinç bulunan klasik tarif değişmez.

        Yoğurt Çorbası İçin Gerekli Malzemeler

        1 su bardağı yoğurt (tercihen süzme ya da tam yağlı) 1 yemek kaşığı un 1 adet yumurta sarısı 2 yemek kaşığı pirinç 5 su bardağı su veya tavuk suyu 1 tatlı kaşığı tuz

        Sosu için 1 yemek kaşığı tereyağı 1 tatlı kaşığı kuru nane İsteğe bağlı pul biber

        Yoğurt Çorbası Nasıl Yapılır?

        Öncelikle pirinçler yıkanır ve bir tencereye alınarak üzerine su eklenir. Pirinçler yumuşayana kadar yaklaşık 10-15 dakika haşlanır. Bu aşama çorbanın temelini oluşturur.

        Ayrı bir kasede yoğurt, un ve yumurta sarısı pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpılır. Topaklanma olmaması için karışımın iyice homojen olması gerekir. Bu karışıma, haşlanan pirinç suyundan birkaç kaşık eklenerek ılıtma işlemi yapılır. Bu adım kesilmenin önüne geçer.

        Hazırlanan yoğurtlu karışım yavaş yavaş tencereye eklenir ve sürekli karıştırılır. Çorba kaynayana kadar karıştırmaya devam edilmelidir. Kaynadıktan sonra altı kısılır ve birkaç dakika daha pişirilir.

        Kıvam Nasıl Ayarlanır?

        Yoğurt çorbası genellikle akışkan, ne çok koyu ne de çok sulu bir kıvamda hazırlanır. Eğer çorba koyu olursa sıcak su eklenerek açılabilir. Fazla sulu olursa bir miktar daha yoğurt ve un karışımı hazırlanarak eklenebilir.

        Sosun Hazırlanışı

        Küçük bir tavada tereyağı eritilir. Yağ kızdıktan sonra kuru nane eklenir ve hafifçe köpürmesi sağlanır. Dikkat edilmesi gereken nokta, nanenin yanmamasıdır. Hazırlanan sos çorbanın üzerine gezdirilir. İsteğe bağlı olarak pul biber de eklenebilir.

        Yoğurt Çorbasının Püf Noktaları

        Yoğurt oda sıcaklığında olmalıdır. Kesilmemesi için ılıtma işlemi yapılmalıdır. Kaynayana kadar sürekli karıştırılmalıdır. Nane yakılmadan kavrulmalıdır. Et ya da tavuk suyu kullanımı lezzeti artırır.

        Besin Değeri ve Faydaları

        Yoğurt çorbası; protein, kalsiyum ve probiyotik açısından zengindir. Sindirimi kolaylaştırır ve bağışıklık sistemini destekler. Özellikle çocuklar ve yaşlılar için hafif bir alternatif sunar. Hastalık dönemlerinde mideyi yormayan yapısıyla tercih edilir.

        Alternatif Versiyonlar

        Bazı yörelerde içerisine haşlanmış nohut eklenir. İnce doğranmış dereotu ile farklı bir aroma kazandırılabilir. Pirinç yerine buğday ya da yarma kullanılarak daha geleneksel bir tat elde edilebilir.

        Yoğurt çorbası, sade malzemelerle hazırlanan ancak doğru teknik gerektiren bir lezzettir. Kesilmeden pişirildiğinde pürüzsüz kıvamı ve ferah aromasıyla sofraların vazgeçilmez başlangıçlarından biri olur. Pratik yapımı sayesinde günlük yemek planlarında rahatlıkla yer alabilir ve her yaştan damak tadına hitap eder.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
