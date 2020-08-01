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YÖK Atlas tercih 2020! Üniversite tercihleri ne zaman? YÖK Atlas tercih robotu üniversite taban puanları

YÖK Atlas tercih robotu, YKS sınavının ardından girilen tercih sürecinde oldukça önemli bir yere sahip. YÖK Atlas tercih robotu YKS tercihlerinde adaylara yardımcı olmak ve yol göstermek adına hizmet veren çok önemli bir sistem. Üniversite ve bölümlerin son 4 yıllık taban puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenen adaylar, YÖK Atlas ile kendilerine ve puanlarına en uygun okulları, bölümleri tercih listesine ekleyebiliyor. 2020 YÖK Atlas tercih robotuna dair detaylar haberimizde

YÖK Atlas

YÖK Atlas 2020 tercih robotu, geçtiğimiz günlerde açıklanan YKS puanlarının ardından gündeme geldi. YÖK Atlas üzerinden adaylar tercih etmek istedikleri bölümlerin ve üniversitelerin geçmiş yıllardaki taban puanları başta olmak üzere tüm istatistiklerini görebiliyor. İşte YÖK Atlas tercih robotu giriş sayfası...

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2020

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS tercihlerinin 6-14 Ağustos tarihlerinde 'http://ais.osym.gov.tr'den yapılacağını açıkladı.

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da bugünden itibaren 24 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinde incelenebilecek.

Kılavuz ile adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amaçlanıyor. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYIN

YÖK ATLAS 2020 TERCİH ROBOTU YKS

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK),adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla geliştirilen "YÖK Atlas"a "Meslek" ve "Tercih" listesi modülleri eklendi. Adaylara adeta dijital kariyer rehberliği hizmeti sunan ve önlisans ve lisans seviyesindeki olası tüm tercihler ile ilgili tablolara erişim imkanı sağlayan modüllere bugünden itibaren http://yokatlas.yok.gov.tr adresinden ulaşılıyor.

YÖK ATLAS GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

"Öğrenci Dostu Yeni YÖK" mottosuyla hareket eden YÖK tarafından, adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar verebilmesini sağlamak amacıyla geliştirilen Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas),Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından 10 Mart 2016'da ilk kez kamuoyu ile paylaşılmıştı.

YÖK LİSANS ATLASI HAKKINDA

Bu yazılım, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Yazılım bir “tercih robotu” değildir. Sadece YÖK tarafından derlenebilecek/paylaşılabilecek işlenmiş verilerin yer aldığı seçkin ve güvenilir referans kaynaktır.

“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

YÖK ÖNLİSANS ATLASI HAKKINDA

Bu yazılım, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Yazılım bir “tercih robotu” değildir. Sadece YÖK tarafından derlenebilecek/paylaşılabilecek işlenmiş verilerin yer aldığı seçkin ve güvenilir referans kaynaktır.

“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki önlisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

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