YÖK Atlas tercih robotu, YKS sınavının ardından girilen tercih sürecinde oldukça önemli bir yere sahip. ÖSYM tarafından bu senenin taban puanları ile başarı sıralamalarının yayımlanmasının ardından YÖK Atlas da bu yönde hizmet veriyor. Puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenen adaylar, YÖK Atlas ile kendilerine ve puanlarına en uygun okulları, bölümleri tercih listesine ekleyebiliyor. 2019 YÖK Atlas tercih robotuna dair detaylar haberimizde.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK),adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla geliştirilen "YÖK Atlas"a "Meslek" ve "Tercih" listesi modülleri eklendi. Adaylara adeta dijital kariyer rehberliği hizmeti sunan ve önlisans ve lisans seviyesindeki olası tüm tercihler ile ilgili tablolara erişim imkanı sağlayan modüllere bugünden itibaren http://yokatlas.yok.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

YÖK ATLAS GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

"Öğrenci Dostu Yeni YÖK" mottosuyla hareket eden YÖK tarafından, adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar verebilmesini sağlamak amacıyla geliştirilen Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas),Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından 10 Mart 2016'da ilk kez kamuoyu ile paylaşılmıştı.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2019 YKS TERCİH DÖNEMİNDE İKİ YENİ MODÜL

YÖK Atlas programına, 2019-YKS sonrasında tercih yapacak adaylar ile eğitim camiasındaki yönetici ve araştırmacılar için faydalı olacağı düşünülen "Meslek Atlası" ve "Tercih Atlası" olmak üzere iki yeni modül daha eklendi ve adaylara üniversite tercihleri için adeta "dijital kariyer rehberliği" hizmeti sunulmaya başlandı.

Önlisans ve lisans seviyesindeki tüm meslekler ile ilgili tabloların yer aldığı ve http://yokatlas.yok.gov.tr adresinden bugünden itibaren kullanıma sunulan "Meslek Atlası" sayesinde adaylar, tercih edecekleri mesleğe yönelik tüm bilgilere ulaşabiliyor.

"Meslek Atlası" modülünde, ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan devlet, vakıf, KKTC ve yabancı üniversitelerin lisans ve önlisans programları ile ilgili meslek bazında geçen yılın kontenjanları, yerleşme ve tercih edilme bilgilerinin detayları bulunuyor.

"Meslek Atlası"nda her meslekteki kontenjan ve yerleşen sayıları, puan ve başarı sırası analizi, yerleşenlerin öğrenim durumu, diğer tercihleri, ikamet yerleri ve mesleğin kaçıncı sırada tercih edildiği gibi veriler de yer alıyor.

ADAYLAR TALEP ETTİ, YÖK TERCİH LİSTESİNİ EKLEDİ

YÖK Atlas'ı sıklıkla kullanan üniversite adaylarının talepleri de göz önünde bulundurularak oluşturulan "Tercih Listesi" modülü, 2019 tercih dönemi öncesinde YÖK tarafından sisteme dahil edildi.

YÖK Atlas kullanıcıları, "Tercih Modülü" sayesinde basit bir üyelik adımının ardından 2019 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan programlardan en fazla 50'sini "tercih" listelerine ekleyebilecekler.

Bu sayede YÖK Atlas'ı tekrar kullanmak üzere sisteme tekrar girdiklerinde aynı liste üzerinden işlemlerine devam edebilecekler.

YKS'DE KİMLER TERCİH YAPABİLİR?

Meslek yüksekokullarında bir program tercih edebilmek için TYT puanının en az 150 ve üzeri olması gerekir. Merkezi yerleştirmede bir lisans programını tercih edebilmek için programın puan türünde en az 180 puan almış olmak gerekiyor.

HUKUK, MİMARLIK, MÜHENDİSLİK, TIP, ÖĞRETMENLİK PROGRAMLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN EN DÜŞÜK BAŞARI SIRASI NEDİR?

Program Türü İlgili Puan Türü Başarı Sırası* Hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde EA En düşük 190 bininci (190.000) Mühendislik programlarına yerleştirme

işlemlerinde (Orman, Ziraat, Su Ürünleri/Su Bilimleri

Fakülteleri programları ile Ağaç İşleri Endüstri

Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin

Gıda Mühendisliği programları dâhil) SAY En düşük 300 bininci (300.000) Mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY En düşük 250 bininci (250.000) Tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY En düşük 50 bininci (50.000) Öğretmenlik programlarına yerleştirme

işlemlerinde (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

programı dâhil) İlgili Puan Türünde En düşük 300 bininci (300.000)

* Vakıf Yükseköğretim kurumları senato kararı ile söz konusu başarı sırasına ilişkin daha üstte başarı sırası belirleyebilmektedir.